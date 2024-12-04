Erzurumspor Türkiye Kupası'nda Turu Geçti - Son Dakika
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Erzurumspor Türkiye Kupası'nda Turu Geçti

Erzurumspor FK, Ayvalıkgücü'nü 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

04.12.2024 15:46
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Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Sıraç Akpınar

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Dk. 63 Kağan Moradaoğlu), Yakup Kırtay, Gökpan Akkan, Koray Kılınç, Özgür Sert (Dk. 78 Muhammet Akdağ), Furkan Özhan (Dk. 90 Emre Çil), Cengizhan Bayrak, Süleyman Enes Karakaş, Mustafa Fettahoğlu, Celal Hanalp (Dk. 63 Ömer Arda Kara), Tasev

Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Melih Turğut, Celil Çelikel (Dk. 59 Mehmet Aygören), Fatih Mert Çırtlık (Dk. 59 Malik Kansu), Emirhan Boz, Deniz Cebeci, Enes Filiz, Yavuz Selim Taşer (Dk. 77 Enes Eriş), Serhat Hürriyet, Kubilay Serbest (Dk. 63 Reha Akkan), (Dk. 77 Öztürk Ünlüer), Semih Kayan

Goller: Dk. 4 Furkan Özhan, Dk. 28 Tasev, Dk. 53 Koray Kılıç (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 6 Celil Çelikel, Dk. 85 Deniz Cebeci (Penaltıdan) (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Sarı kart: Dk. 3 Yavuz Selim Taşer (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Nesine 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek, adını 5. tura yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor Türkiye Kupası'nda Turu Geçti - Son Dakika

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