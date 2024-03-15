Erzurumspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde devam ediyor.

Ligde oynadığı 26 maçta aldığı 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle puan cetvelinin 10. sırasında yer alan mavi-beyazlılar, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı için mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Erzurumspor ligde 34 puanla rakip filelere 25 kez gol atarken kendi kalesinde 24 gol gördü.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda pazar günü saat 13.30 oynanacak olan Erzuruspor FK-Tuzlaspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Erzurumspor'da milli arada sakat olan futbolculardan Batuhan Artarslan dışındaki oyuncuları da takıma dahil olması bekleniyor. - ERZURUM