Erzurumspor\'un 2026-2027 Fikstürü Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Buna göre Erzurumspor FK, ilk hafta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Erzurumspor FK, sezona deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla başlayacak. Mavi-beyazlılar, taraftarı önündeki ilk iç saha maçında ise 2. haftada Galatasaray'ı ağırlayacak.

Dört büyüklerle program belli oldu

Erzurum temsilcisi, Galatasaray ile 2. haftada Erzurum'da karşı karşıya gelecek. 5. hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak olan Erzurumspor FK, 13. haftada yine İstanbul'da bu kez Fenerbahçe karşısına çıkacak. Trabzonspor müsabakası ise 17. haftada Erzurum'da yapılacak.

Erzurumspor FK'nın, Süper Lig'de yeni sezonun ilk 17 haftalık programı şu şekilde:

1. hafta: Amed Sportif Faaliyetler (D)

2. hafta: Galatasaray (E)

3. hafta: Gençlerbirliği (D)

4. hafta: Konyaspor (E)

5. hafta: Beşiktaş (D)

6. hafta: Samsunspor (E)

7. hafta: Alanyaspor (D)

8. hafta: Eyüpspor (E)

9. hafta: Gaziantep FK (D)

10. hafta: Çorum FK (E)

11. hafta: Çaykur Rizespor (D)

12. hafta: Göztepe (E)

13. hafta: Fenerbahçe (D)

14. hafta: Kocaelispor (E)

15. hafta: Kasımpaşa (E)

16. hafta: İstanbul Başakşehir (D)

17. hafta: Trabzonspor (E) - ERZURUM