Erzurumspor\'un Yeni Transferleri

Erzurumspor FK bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor. Mavi-beyazlı takım Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsemettin Yener'le el sıkıştı.

Erzurumspor FK tarafından yeni transferlerle ilgili yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumsporumuz, Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsemettin Yener'le anlaşma sağladı. Takımımız, son olarak Boluspor forması giyen santrafor oyuncusu Hüsamettin Yener'le 1 yıllık, Turğutluspor'dan orta saha oyuncusu Mert Önal'la 3 yıllık ve Belçika Ligi takımlarında Eupen forması giyen orta saha oyuncusu Brandon Baiye ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal'la, Erzurumspor tesislerimizde son görüşmelerini gerçekleştiren oyuncularımız, takımımızın kampına katıldı. Yeni transferlerimize hoş geldiniz diyor, Erzurumspor camiamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM