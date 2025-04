Erzurumspor ve Çorum FK Berabere Kaldı

- Erzurumspor FK - Çorum FK maçının ardından

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

"Beraberliğe çok üzüldük"

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı:

"Mücadele anlamında zor geçeceğini biliyorduk"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Çorum FK maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ezrurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı açıklamalarda bulundu. Hakan Kutlu, kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Maça gelince, tabii ki kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazandığımız takdirde, lig ikincisiyle aramızdaki puan farkını koruyacak ve onların akşamki maçını bekleyecektik. Aslında ilk yarı, pozisyon anlamında çok zengin olmasa da gol girişimi açısından birçok pozisyon vardı. 90 dakika kontrol bizdeydi. Rakibimiz ikinci yarıda oyunun belli bölümlerinde oyuna ortak oldu. Birkaç geçiş yaptılar. Zannediyorum, tek attıkları şut da kalemize gol oldu" dedi.

"Eğer ikincilik hedefi gerçekleşmezse, üçüncü olarak doğrudan finale kalmak istiyoruz"

Maç boyunca rakibe pozisyon vermediklerini söyleyen Kutlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bolca gol girişimimiz vardı. Bu yönüyle bakıldığında, ilk yediğimiz gol bizi biraz olumsuz etkiledi. Olumsuz tarafından bakarsak, akşamki rakibimizin yapacağı maçın sonucunu bekleyeceğiz. Bu maç, rakibimiz tarafından kazanılırsa, bizi biraz daha hedefimizden uzaklaştırabilir. Olumlu tarafından bakarsak, play-off içinde yer alan ve yeni hocasıyla birlikte son 5 maçtır yenilmeyen, bu maçların ikisini ya da üçünü kazanan, her maçtan puan çıkaran güçlü bir takıma karşı oynadık. Play-off içinde yer alan, hedefleri olan, dirençli bir takımla oynadık. Bu maçı kaybetmiş olsaydık, bizim için çok büyük sıkıntı olurdu. Beraberliğe çok üzüldük. Ancak ligin kalan maçlarında alınacak her puan çok önemli. Play-off içinde kalabilmek ve üst sıralarda yer almak büyük önem taşıyor. Eğer ikincilik hedefi gerçekleşmezse, üçüncü olarak doğrudan finale kalmak istiyoruz."

"Madem bu kadar isteniyor Süper Lig, bugün neden tribünde sadece 100 kişi vardı?"

Kutlu, tribünden gelen serzenişlerle ilgili olarak da, "Madem bu kadar isteniyor Süper Lig, bugün neden tribünde sadece 100 kişi vardı? Taraftarın verdiği enerji, geçmişte yaşadığımız zor süreçleri atlatmamızda çok etkili oldu. Özellikle iç sahadaki maçlarda verdikleri destek, takımın direncini artırıyor. Şampiyonluk isteniyorsa, sayıyı artırıp iç saha maçlarında daha fazla destek vermelerini bekliyoruz. Gelen takıma bir atmosfer oluşturmak çok önemli" diye konuştu.

Şanlı: "Mücadele anlamında zor geçeceğini biliyorduk"

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ise kaybetmeme alışkanlığının önemli olduğunu ifade ederek, "Şu anda kaybetmedik, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü futbol bir oyundur. Oyuncuları burada izleyenler açısından o kadar kötüydü ki oyun adına bir şey çıkmadı. Mücadele anlamında zor geçeceğini biliyorduk. Duran toplarda etkili olan bir rakibimiz vardı ama oyuncu grubunu mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Skordan bağımsız olarak her zaman onlardan mücadele etmelerini istiyorum. Öncelik mücadele, sonra zaten oyunumuzu oynarız. Ama bugün sahaya baktığımızda oyun adına çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Eleştirdiğimizde her şeyin üstü kapanıyor. Açıkçası bu şartlarda, bu imkanlarda ne oyuncular keyif alır ne de izleyenler. Biraz bunun altını çizmek istedim. Yoksa kazanırsınız, kaybedersiniz, bunda bir sorun yok. Hedefe ulaşmak için mücadele gösterirsiniz. Fakat bu oyun, iyi zeminde, iyi şartlarda oynandığında hem oyuncular keyif alır hem de izleyenler. Hedef, play-off'un içinde olmak. Çünkü play-off'un içinde olduğunuzda her an her şey olabilir. Konsantrasyon ve psikolojik anlamda sahada iyi durursanız istediğiniz hedefe ulaşırsınız. Bizim hedefimiz, geldiğimizden beri kalmak. Şu anda çok yakın bir konumdayız. Her hafta sıralama değişebiliyor, hemen altımızda büyük bir mücadele var. Herhalde yıllardır böyle bir puan sıralaması olmamıştır" ifadelerini kullandı.