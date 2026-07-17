Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştı.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren iki takımın mücadelesi, kamp merkezindeki sahada oynandı.
Karşılaşmada iki ekip de gol bulamazken, müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor ve Rizespor Hazırlık Maçında Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?