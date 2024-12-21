Erzurumspor ve Sakaryaspor Beraber Kaldı - Son Dakika
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Erzurumspor ve Sakaryaspor Beraber Kaldı

Erzurumspor ve Sakaryaspor Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor, Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada etkili oyun yoktu.

21.12.2024 15:51
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK evinde mücadele ettiği Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Barış Saka, Yusuf Susuz, Emre Doğu

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş (Yakup Kırtay dk. 62), Gökhan Akkan, Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Furkan Özhan dk. 39), Teklic, Sefa Akgün, Roshi, Azubuike, Mamba (Koray Kılınç dk. 83)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Süleyman Karakaş, Taha Ağdağ, Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, R. Aabid (Murat Cem Akpınar dk. 81), Totre, Mamadou (Volkan Egri dk. 69), Simon, Fernando (Muhammed Ertürk dk. 81), Mustafa Pektemek (Saint-Louis dk. 90+6)

Yedekler: Emircan Altıntaş, Özgür Çoban, Engin Can Aksoy, Uğurhan Uğurlu, Yusuf Aklan, Alparslan Demir

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Sarı kartlar: Mamba (Erzurumspor FK), Simon (Sakaryaspor) - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor ve Sakaryaspor Beraber Kaldı - Son Dakika

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