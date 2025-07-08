Erzurumspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurum spor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, sabah saatlerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık ve geniş alan çalışması yaptı.
Erzurum temsilcisi, akşamki idmanda ise kulüp tesislerindeki spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla günü tamamladı.
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