Erzurumsporlu oyuncular Ümraniye maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Erzurumsporlu oyuncular Ümraniye maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumsporlu oyuncular Ümraniye maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ligin bitimine 2 hafta kala, Erzurumsporlu oyuncular Ümraniye maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurumspor, 10. sırada yer alıyor ve rahat bir şekilde maça çıkacak. Maçı Süleyman Bahadır yönetecek. Celal Hanalp için doğum günü kutlaması yapıldı. Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, teknik yönetim ve sporcularla yemekte bir araya geldi.

03.05.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
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Ligin bitimine 2 hafta kala, Erzurumsporlu oyuncular Ümraniye maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde aldığı 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle puan cetvelinde 44 puan ile 10. sırada yer alan Erzurumspor, 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 16: 00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacağı Ümraniyespor maçına rahat çıkacak. Karşılaşmayı Süleyman Bahadır yönetecek. Mavi-beyazlı takım 32 haftalık maratonda kalesinde 28 gol görürken, rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Maç hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Erzurumspor'da başarılı futbolcu Celal Hanalp için doğum günü kutlaması yapıldı.

Bu arada Erzurumspor Onursal Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ümraniyespor maçı öncesi teknik yönetim ve sporcularla yemekte bir araya geldi. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, ziyaretle ilgili "Kulübümüze olan ilgileri ve destekleri için Mehmet Sekmen Bey'e teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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