Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşcinsel olduğunu duyurdu. Ezeli rakibi Barcelona'nın efsanesi Puyol ise bu paylaşıma olay bir cevap verdi.
Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu. Casillas daha sonra attığı tweetinde, hacklendiğini söyleyerek bütün takipçilerinden ve LGBT topluluğundan özür dilediğini açıkladı.
Puyol da Casillas'ın tweetinin silinmesinden sonra "anlayışsız esprisi" için özür dilediğini aktararak "LGBT+ topluluğuna saygısını sunduğunu" belirtti.
Son Dakika › Spor › Eşcinsellik paylaşımı olay olmuştu! Efsane kaleci siber korsanların hedefi olduğunu açıkladı - Son Dakika