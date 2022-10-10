Eşcinsellik paylaşımı olay olmuştu! Efsane kaleci siber korsanların hedefi olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Eşcinsellik paylaşımı olay olmuştu! Efsane kaleci siber korsanların hedefi olduğunu açıkladı

10.10.2022 10:24

Efsane kaleci Iker Casillas, Twitter hesabı üzerinden, "Umarım bana saygı duyarsınız: Ben eşcinselim" paylaşımını yapmıştı. Paylaşımın tepki çekmesi üzerine bir özür mesajı yayınlayan Casillas, hesabının hacklendiğini ifade etti.

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşcinsel olduğunu duyurdu. Ezeli rakibi Barcelona'nın efsanesi Puyol ise bu paylaşıma olay bir cevap verdi.

"HİKAYEMİZİ ANLATMANIN ZAMANI GELDİ"

Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu. Casillas daha sonra attığı tweetinde, hacklendiğini söyleyerek bütün takipçilerinden ve LGBT topluluğundan özür dilediğini açıkladı.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Puyol da Casillas'ın tweetinin silinmesinden sonra "anlayışsız esprisi" için özür dilediğini aktararak "LGBT+ topluluğuna saygısını sunduğunu" belirtti.

YORUMLAR
500
Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
Kaynak: BBC

Iker Casillas, Barcelona, Casillas, Twitter, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eşcinsellik paylaşımı olay olmuştu! Efsane kaleci siber korsanların hedefi olduğunu açıkladı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
10:37 Yunanistan'ın Türkiye eylem planında savaş gemisi detayı dikkat çekti
10:31 Fatih Karagümrük farması giyen Caner Erkin'den açıklama! Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilmişti
10:15 Sibel Can oğlunu evlendirdi! Emir Sarıgül sevgilisini yalnız bırakmadı
10:14 Ağır şekilde bombalanan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar sığınaklara indi
10:13 Yeni yasa doktorların tepkisini topladı! Geri dönülmesi için kampanya başlatıldı
10:12 Rusya'nın füze saldırıları sonrası Kiev'in merkezindeki çocuk parkında dev bir çukur oluştu
10:05 Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile evlendi! Düğüne Sibel Can damga vurdu
10:05 İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu
09:52 Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler
09:45 Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 10:43:09. #1.11#
SON DAKİKA: Eşcinsellik paylaşımı olay olmuştu! Efsane kaleci siber korsanların hedefi olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement