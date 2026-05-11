Esenboğa'da 19 Mayıs Kick Boks Gösterisi

11.05.2026 10:27
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda kick boks gösterisi yapıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kick boks sporcuları gösteri yaptı.

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sincan Ay Şafak Spor Kulübü'nün sporcularını ağırladı.

Kulübün 6 ila 18 yaş arasındaki kick boks sporcuları, havalimanının iç hatlar giden yolcu kısmında oluşturulan alanda gösteri yaptı.

Sincan Ay Şafak Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Müdür Yardımcısı Hüseyin Fındık, yaklaşık 30 yıldır kick boks sporuyla ilgilendiğini ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için havalimanında gösteri düzenlediklerini söyledi.

Kick boks sporunu 5 yaşından 60 yaşına kadar herkesin rahatlıkla yapabileceğine dikkati çeken Fındık, "Bu sporu 5 yaşından 55-60 yaşına kadar herkesin yapabileceğini 19 Mayıs Gençlik Bayramı vesilesiyle göstermek istedik. Burada gençlerimiz özgüvenlerini geliştirerek kendi becerilerini, hünerlerini sergilemeye çalışıyorlar. Bu spor çocukların eğitimine takviye bir güçtür. Sporun ayrıca eğitime katkısı da mevcuttur." diye konuştu.

Spor dallarının dışarıdaki tüm olumsuzluklardan gençleri uzak tuttuğunu belirten Fındık, şöyle devam etti:

"Çocuklar bu sporlarla dışarıdaki tüm olumsuzluklardan uzak durarak geleceklerine daha sağlam adımlarla yürüyorlar. Bizler de bilgi ve tecrübelerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. Devletimizin desteği ve kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız Sincan'dan çıkıp inşallah uluslararası arenalarda kendilerini gösterecekler. Ankara'mızı ve ülkemizi gururla temsil edecekler. Zaten bunların birçoğu dereceli sporcularımız. Milli sporcu adaylarımız var."

Yolculardan da beğeni aldıklarını aktaran Fındık, "Kick boks dışarıdan çok sertmiş gibi gözükebilir ama kick boksun kendi içerisinde yedi branşı var. Bunlardan biri müzik ile gösteri içeriyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız bunu gördüklerinde bu sporun çok da şiddet içermediğini, kişilerin vücutlarını güçlendirdiklerini görüyor." dedi.

Etkinliği ailesiyle izleyen yolculardan Metin Kışlık, "Güzel bir aktivite olmuş. Çocuklarımın ilgisini çekti. Kızımın da önceden tekvando deneyimi olmuştu. Şu anda jimnastikle ilgileniyor, sporla ilgilenen bir aileyiz. Oğlumun da spora başlamasını istiyorum. Buradaki aktiviteyi görünce mutlu olduk. Bu etkinliğin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda güzel bir örnek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sporcular, etkinliğin ardından TAV Havalimanları personeli ile hatıra fotoğrafı çektirerek Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 10:38:33.
