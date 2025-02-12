Esenler Erokspor 3-1 Iğdır FK'yi Geçti - Son Dakika
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Esenler Erokspor 3-1 Iğdır FK'yi Geçti

Esenler Erokspor 3-1 Iğdır FK\'yi Geçti

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, Iğdır FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçta 2 kırmızı kart çıktı.

12.02.2025 19:21
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Iğdır FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Muammer Sarıkaya, ceza sahası içi sol çaprazından pasını Bruno'ya aktardı. Kale önünde rakibini ekarte eden Bruno, şutunda kaleci Ercüment'in bacaklarının arasından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Benhur'un ceza sahası içi sol çaprazından şutunda savunma araya girdi. Ceza sahası içinde boşta kalan topa Kayode hareketlendi ancak Conte'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mehmet Özer, penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Catakovic'in yerden şutunda kaleci Bahadır Güngördü sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

31. dakikada hakem Mehmet Özer, VAR'ın tavsiyesiyle Muammer Sarıkaya'nın Benhur Keser'e yaptığı müdahaleyi tekrar izleyerek sarı kartı iptal etti ve Muammer'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

45+4. dakikada Ethemi, müsabakanın dördüncü hakemi ile bir süre diyalog yaşadı. Maçın hakemi Mehmet Özer, dördüncü hakem ile konuşmasının ardından Ethemi'yi direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

48. dakikada Furkan'ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda top filelere gitti. 1-1

68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Fernandes, pasını yerden içeri çevirdi. Arka direkte bulunan Ertuğrul Furat, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1

88. dakikada orta sahadan topla hareketlenen Fernandes, pasını savunma arkasına kaçan Berkay Aydoğmuş'a aktardı. Fernandes'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Berkay, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1

Hakemler: Mehmet Özer, Serdar Soydan, Mehmet Akpınar

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak (Eşref Korkmazoğlu dk. 83), Pinchi (Ertuğrul Furat dk. 46), Tugay Kacar (Fernandes dk. 46), Benhur Keser (Berkay Aydoğmuş dk. 78), Ufuk Akyol, Kayode (Sakıb Aytaç dk. 90+1), Catakovic

Yedekler: Canberk Yurdakul, Metehan Mert, Abuzer Gaffar Toplu, Yusuf Yücer, Oğuz Ceylan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Ahmet Engin (İbrahim Akdağ dk. 65), Alim Öztürk, Conte, Ali Yaşar (Caner Cavlun dk. 83), Mert Çölgeçen (Thuram dk. 83), Muammer Sarıkaya, Ethemi, Avramovski (Burak Bekaroğlu dk. 58) Gökcan Kaya, Bruno (Malle dk. 65)

Yedekler: Furkan Köse, Eysseric, Cebrail Karayel, Arda Çolak, Semih Akyıldız

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Fernandes (dk. 48), Ertuğrul Furat (dk. 68), Berkay Aydoğmuş (dk. 88) (Esenler Erokspor), Bruno (dk. 12) (Iğdır FK)

Kırmızı kartlar: Mumammer Sarıkaya (dk. 31), Ethemi (dk. 45+4) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Nzaba (Esenler Erokspor), Ali Yaşar, Conte (Iğdır FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor 3-1 Iğdır FK'yi Geçti - Son Dakika

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