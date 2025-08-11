Esenler Erokspor - Adana Demirspor: 2-2

Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Sıraç Akpınar
Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz (Dk. 87 Hayrullah Bilazer), Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Dk. 80 Yunus Emre Gedik), Kanga (Dk. 71 Kayode), Tugay Kacar, Faye, Berat Luş (Dk. 46 Alper Karaman), Amilton (Dk. 71 Jack), Catakovic
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Caner Kaban, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak, Sefa Gülay (Dk. 75 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Yılmaz (Dk. 75 Halil Eray Aktaş), Salih Kavrazlı, Enes Erol, Ozan Demirbağ (Dk. 86 Muhammed Ergen)
Goller: Dk. 18 Faye, Dk. 79 Catakovic (Esenler Erokspor), Dk. 55 Sefa Gülay, Dk. 67 Ozan Demirbağ (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Faye, Dk. 49 Alper Karaman, Dk. 70 Nzaba (Esenler Erokspor), Dk. 77 Halil Eray Aktaş (Adana Demirspor)
Trendyol 1. Lig'in 1. hafta kapanış mücadelesinde Esenler Erokspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.
