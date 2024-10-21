Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2 Beraberlik

Spor

1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Esenler Erokspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

1'inci Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 10'uncu dakikada Mame Diouf'un attığı golle 1-0 öne geçti. Esenler Erokspor, 25'inci dakikada Mame Faye ile cevap verdi ve skor 1-1 oldu. İlk yarının kalan dakikalarında baskısını sürdüren İstanbul ekibi, 39'uncu dakikada Ali Dere'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Ankara Keçiörengücü maçın 90+7'nci dakikasında Oğuzhan Ayaydın'ın fileleri havalandırmasıyla skora denge getirdi: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 13 yaparken; Ankara Keçiörengücü ise 14 puana yükseldi.