Esenler Erokspor Bolu\'da Kampa Girdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi.
Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
Isınma koşusuyla başlayan idmanda, açma germe hareketleri ve istasyon çalışması yapıldı.
Çalışma, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.
Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek Esenler Erokspor'un ilk etap kampı, 14 Temmuz'da sona erecek.
Verilecek aranın ardından yeşil-sarılı ekip, ikinci etap için Bolu'ya tekrar gelecek.
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