Esenler Erokspor'dan Önemli Galibiyet

- Osman Özköylü: "Bu galibiyet çok önemliydi"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:

"Aynı sezonda şampiyon takımı iki kez yendik"

KOCAELİ - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Kocaelispor maçın ardından yaptığı açıklamada, aynı sezonda şampiyon takımı iki kez yendiklerini hatırlatarak, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u sahasında 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Sözlerine Kocaelispor'u tebrik ederek başlayan Özköylü, "Tüm Kocelispor camiasına hayırlı olsun. Süper Ligi hak eden camialardan biri. Süper Lig'e renk katacaklarını düşünüyorum. Camiada bir dönem oynamış biri olarak oradaki o heyecanı çok iyi biliyorum. Gerçekten camianın bunu hak ettiğini söylemem gerekiyor. Sezon boyu ortaya koydukları iyi performansla bunu hak ettiler. Bizim oynadığımız iyi oyunu elbette gölgeleyemez ama şampiyonluğun rehaveti sahada bizim işimize geldi. Bugün kazanmayı hak eden Esenler Erokspor'du. İkinci yarının bir 10 dakikalık bölümünde direncimiz düştü, problemler yaşadık. Kocaelispor pozisyonlara girdi. Oyun genelinde üstünlük kuran, doğru oynayan, şampiyon takıma karşı nasıl oynanacaksa öyle oynayan Erokspor vardı. Hafta içi yapmak istediğimiz her şeyi, neredeyse tamamına yakın olarak yaptık. Çok kaliteli takıma karşı anlık dalgınlıklar bile pahalıya patlayabilirdi. Kırılma olabilirdi. Aynı sezonda şampiyon takımı ikinci defa yendik. Bu da bizim için gurur meselesi. Futbolcularımı kutluyor, onlarla gurur duyuyorum. Bu galibiyetin sevincini yaşayacağız. Bir gün izinden sonra Bandırmaspor maçına hazırlanacağız. Aynı iyi oyunla kazanarak dönmek istiyoruz. Play-off şansımızı sürdürmek adına kredimiz, diğer takımlara göre daha az. Bu yüzden bugünkü galibiyet çok önemliydi. Daha güçlü motivasyon ve enerjiyle kalan 3 maça hazırlanacağız. Bugünkü iyi oyunumuzu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.