Esenler Erokspor, Fenerbahçe\'nin yetenekli kalecisini istiyor

Gelecek sezon Süper Lig'e çıkmak isteyen 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Esenler Erokspor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Ertuğrul Çetin'i kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Sarı-lacivertli kulübün, yetenekli kaleciye Erokspor ile transfer görüşmeleri yapmak için görüşmesine izin verdi.
Haberde, transferin bonservis ya da kiralık transfer şeklinde bir bilgiye yer verilmedi. Ertuğrul Çetin, daha önce 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı.
Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'de forma şansı bulan Osman Ertuğrul, kalesinde 5 gol gördü ve 2 maçta da kalesini gole kapadı.
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