Esenler Erokspor, Iğdır FK\'yı 2-1 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor'un Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Çok kazanmak istediğimiz bir maçtı, çünkü içerde Gençlerbirliği maçında da 2 puan kaybettik. Böyle bir krediyi Erok maçında vermememiz gerekirdi ama maalesef futbol böyle bir oyun. Tamamen rakip yarı sahada oynadığımız, topa sahip olup bu kadar rakip kaleye yakın oynadığımız bir maçta kontra ataktan, 2 tane geçiş hücumundan maçı kaybettik. Her mağlubiyet akıllı insanlara bir şey öğretir, buradan çıkaracağımız dersler var. Bu bir süreç, burada bir sezondan bahsediyoruz. Böyle kağıt üstünde sürpriz diye nitelendireceğimiz maçlar kaybediliyor, futbolun doğası bu, zaten futbol ondan ilgi çekici bir oyun. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm" dedi.

"Bu ligde böyle zor oyunlar var"

Ligde zor müsabakalar olduğunun altını çizen Koşukavak, "Bu ligde böyle zor oyunlar var. Alt liglere benzemiyor, rakipler daha iyi savunmalar yapıyor, daha kalabalık bekliyorlar. Biz de geçen hafta Pendik'te buna benzer bir oyunla kazandık. İyi bir kadromuz var, oyuncularım çok istediler, kazanmak için çok çaba sarf ettik ama futbol bazen isteyince olmuyor. Biraz daha doğru işlere ihtiyaç var içerde" diye konuştu.

Mehmet Altıparmak: "Galip gelmek çok güzel"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise maç sonu değerlendirmesinde, "Galip gelmek çok güzel, sezonun ilk galibiyetini aldık. Tabi bunu geçen haftanın liderinden almak, 3 maçta puan toplamış bir takımdan ve deplasmanda almak bizim adımıza çok sevindirici. Bundan önce oynadığımız 3 maçta da buna yakın oyun oynadık. Pozisyonları yakalamıştık" ifadelerini kullandı.

"Transferlerimiz yeni geldi"

Milli arayı iyi değerlendiklerini de söyleyen Altıparmak, "Milli arada transferlerimizi yaptık, transferlerimiz yeni geldi, daha birkaç tanesi hazır değil. Ondan dolayı oynayamadık ama hazır olan arkadaşlarla birlikte bugün çok iyi mücadele ettik, müthiş bir takım oyunu oynadık. Maçın başında da 2-3 yüzde yüz pozisyonumuz var atamadığımız. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Rakibin yüzde yüz kaçırdığı pozisyon yok, ilk yarıda ilk golü biz atmış olsak daha rahat kazanırdık ama önemli olan özellikle deplasmanda kazandığımız maç, bu takımımıza çok büyük moral oldu. Bizim için lig zaten yeni başlıyor, ligler beşinci, altıncı haftadan sonra anca oturuyor. Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı hepsini alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum. Çok da fazla büyütmemek gerekiyor, lig uzun bir maraton. İlk galibiyet olması sevindirici ama artık bu maçı unutup cuma günü oynayacağımız Erzurum maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu. - IĞDIR