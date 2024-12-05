Stat: Yeni Karaman Stadyumu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Sabri Öğe
Karaman Futbol Kulübü: Mert Salık, Azad Filiz, Cem Aktaş, Muhammet Berkay Tekke (Dk. 62 İlke Tankul), Yunus Teke, Hüseyin Mert Uyanıker ( Dk. 76 Yusuf Yardımcı), Sabrican Vural (Dk. 76 Cihat Aktaş), Abdulkadir Sönmez (Dk. 44 Resul Türkkalesi), Abdullah Sezgin, Ömer Faruk Yılmaz, Mehmet Bağcı,
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Laine (Dk.18 Metin Nilifırka, Dk. 78 Emir Atik), Altar Han Hidayetoğlu, Nzaba, Abuzer Gaffar Toplu, Jair, Sefa Narin, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş (Dk. 78 Fatih Soy), Ertuğrul Furat (Dk. 83 Burak Çölkesenoğlu)
Goller: Dk. 20 Altar Han Hidayetoğlu, Dk. 81 Ertuğrul Furat (Esenler Erokspor)
Sarı Kartlar: Dk. 76 Yunus Teke, Dk. 89 Azad Filiz (Karaman FK), Dk. 75 Metin Nilifırka, (Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, konuk olduğu TFF 2. Lig ekibi Karaman Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek üst tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor, Karaman FK'yi Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?