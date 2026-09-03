Esenler Erokspor-Kayserispor maçında hakem Ali Yılmaz düdük çalacak

TFF 1. Lig'in 6. Haftasında Esenler Erokspor ile Kayserispor arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor ile İstanbul Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Gaziantep Bölgesi Hakemi Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Çağrı Yıldırım yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Samet Yağcı olacak.