Esenler Erokspor, Mardin 1969'u 4-2 yendi; Karaman üst sıraları hedefliyor - Son Dakika
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Esenler Erokspor, Mardin 1969'u 4-2 yendi; Karaman üst sıraları hedefliyor

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 4-2 yendi. Teknik Direktör Hikmet Karaman, zor bir periyodu atlattıklarını belirterek emin adımlarla ligin üst sıralarına yükselmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 4-2'lik skorla yenen Esenler Erokspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, emin adımlarla ligin üst sıralarına yükselmek istediklerini dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 4-2'lik skorla yendi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Zor bir periyodu atlattık ama yani önümüzdeki hafta sonu maç var. 15 günde bütün takımlar 4 maç oynuyor. Buna da alışmalıyız, oyuncularımız da alışabilmeli. 5 değişiklik hakkımız var. Maça gelince, evet, golü bulduk. Golden sonra aslında rahat oynamamız gerekirdi. Her iki yediğimiz golde de çıkışta kaybettiğimiz toplar oldu. İkinci yarı üç oyuncu değiştirdik, daha sonra tek oyuncu ve oyunun içerisinde farklı pozisyon değişiklikleri yaptık. Bence iyi bir maç oldu. 6 tane gol var. Rakip takımı da kutluyorum, onlar da çok iyi mücadele etti. İzleyenler iyi bir maç seyretti. Dolayısıyla kazanan taraf biz olduk. Özellikle 3-2'den sonra rakibimizin üzerimize gelmesi çok boş alanlar oluşturdu bize. 4. golü atarak da rahatladık. Ben rakibimize bundan sonra başarılar diliyorum. Yeni çıkan takım iyi mücadele ediyor, iyi oynuyorlar. Hem yönetimi, başkanı, oyuncularını da tebrik ediyorum. Kendi takımımı da kutluyorum. Ligin son sıralarında başladık, yavaş yavaş emin adımlarla yukarı yükselmek istiyoruz. Bundan önce üç maçı deplasmanda oynadık, bu ikinci iç saha maçımızdı" ifadelerini kullandı.

1. Lig'de bu sezon rekabetin daha yüksek olduğuna değinen Karaman, "1. Lig geçen seneye oranla bence bu sene daha rekabet ortamının fazla olduğu ve birçok takımın da mücadele edip şampiyonluğu kovaladığı, play-off'u kovaladığı bir duruma geldi. Sondan 4. takımla play-off'un en son sırasındaki takım arasında fazla bir uçurum yok. Sadece ilk iki takım arasıyla aralarında bir uçurum var. Bu da dikkat çekici, rakamsal bir özellik" dedi.

Son olarak karşılaşmadaki hakem yönetimi hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "3 haftadır genç hakemler geliyor, 3-4 maç yönetmiş. Ama bugün hakem arkadaşımızı, triosunu 4. hakemine kadar tebrik ediyorum. Oyunun kritik bölümlerinde çok temkinli olarak, tempoları da çok yüksekti. Pozisyonu yakından takip ederek iyi bir maç yönettiler. İnşallah bu performanslarını da arkadaşlarımız devam ettirir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA
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