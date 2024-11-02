Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Ramazan Ufuk Avdaş
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Laine (Dk. 78 Fernandes), Alper Karaman (Dk. 71 Ertuğrul İdris Furat), Hamza Catakovic, Faye, Metehan Mert, Nzaba, Pinchi (Dk. 71 Jair), Jack, Mucahit Albayrak, Furkan Orak
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Forsell (Dk. 58 Atakan Aybastı), Malle, Kayode (Dk. 87 Ahmet Gökbayrak), Nafican Yardımcı (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 74 Fatih Eren), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic
Goller: Dk. 12 Pinchi (Esenler Erokspor), Dk. 18 Kayode (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Malle, Dk. 57 Burak Can Çamoğlu, Dk. 62 Begic, Dk. 63 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: 1-1 - Son Dakika
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