Esenler Erokspor ile Sarıyer 1-1 Berabere
Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Süleyman Bahadır, Uğur Sarı, Demirhan Emir
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Onur Ulaş, Claro, Enes Alıç (Dk. 83 Erkan Kaş), Buljubasic, Yusuf Erdoğan (Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş), Recep Niyaz (Dk. 62 Janvier), Mikail Okyar (Dk. 62 Ferhat Yazgan), Zeqiri (Dk. 83 Muhammet Harun Genç), Samudio
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Attamah, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Barış Alıcı (Dk. 89 Eren Karadağ), Poko (Dk. 90 Tunahan Ergül), Doğan Can Davas (Dk. 74 Emre Yeşilyurt), Efecan Karaca (Dk. 90 Dalo), Eze (Dk. 63 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 87 Batuhan Kör (SMS Grup Sarıyer), Dk. 90+5 Buljubasic (Turka Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Recep Niyaz, Dk. 48 Onur Ulaş, Dk. 75 Buljubasic (Turka Esenler Erokspor), Dk. 25 Silva, Dk. 61 Caner Osmanpaşa (SMS Grup Sarıyer)
Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor ile Sarıyer 1-1 Berabere - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?