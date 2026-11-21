TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından Artı Değer Vanspor'la karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. İç sahada hedefin galibiyet olduğunu ifade eden Eşer, "Uzun zamandır play-off hattına girmemiştik. Boluspor galibiyetiyle play-off hattına girdik. Bizim için önemliydi, bundan önceki milli aradan sonraki oynadığımız 6 maçlık periyotta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik, 4 de galibiyet aldık. Şimdi bu ilk yarının son bölümündeki son milli periyotta da iyi çalıştık, iyi hazırlanıyoruz. Milli takımda olan oyuncularımız vardı, sakat oyuncularımız vardı. Milli takımdaki oyuncularımız geldi. Sakatlarımızdan da Furkan aramıza katıldı, Devrim aramıza katıldı, Kenan aramıza katıldı. Şu an için sakat oyuncularımız sadece Boran, Kerem, Ahmet ve Celal kaldı" dedi.

'TARAFTARLARIMIZI DAVET EDİYORUZ'

Vanspor'la son derece zorlu ve önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Burhan Eşer, "Vanspor son haftalarda çıkış yakalayan takımlardan, son üç maçında 9 puan almış. Son beş maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan, iyi bir ivme yakalayan bir takıma karşı oynayacağız. Pazartesi zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın desteğiyle, bu maçta da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Güzel bir serimiz var, serimizi sürdürmek istiyoruz. Önemli bir maç, taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz, çünkü son dönemlerde taraftarlarımız, tribünler biraz boşaldı, artık bu takıma biraz sahip çıkmaları, bu takım oyunculara inanmaları lazım. Çünkü genç bir kadromuz var, aslan gibi mücadele eden bir takımımız var. Pazartesi günü taraftarlarımızla beraber Vanspor maçında istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

'ABOUBAKAR'IN CEZASINA İTİRAZ ETTİK'

Boluspor maçında kırmızı kart gören golcü Aboubakar'a verilen cezaya itiraz ettiklerini söyleyen Eşer, "30 oyuncumuz var ve evet Aboubakar'ın olmaması bizi ofansif anlamda etkileyecektir, ama onun yerine oynatacağımız arkadaşlar elinden geleni yapacaktır, onun yokluğunu aratmayacaktır. 2 maçlık bir cezası vardı, ona itiraz ettik, itirazın sonucunu bekliyoruz. Maçtaki pozisyonu da gördük, ondan önce Bolusporlu oyuncunun Aboubakar'a olan bir hamlesi var. Aboubakar'ın da gayri ihtiyari bir istem dışı bir hareketi var. Federasyona gerekli itirazlarımızı yaptık, onun da sonuçlanmasını bekliyoruz. Ancak dediğim gibi isimlere bağlı olmaksızın göreve hazır olan arkadaşlarımız var. Onların yerini dolduracak oyuncularımız var. O oyuncularımız da gerekli performansı vereceklerdir ve bizi mutlu edeceklerdir" diye konuştu.