Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı

La Liga'nın 28. haftasında Mallorca ile Espanyol karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. Takımına galibiyeti getiren golü atan Vedat Muriqi, yaptıklarıyla karşılaşmaya damga vurdu.

KENDİSİ KALESİ ATIP PENALTI KAÇIRDI

Espanyol, 53. dakikada Vedat Muriqi'nin ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti. Mallorca'da Vedat Muriqi maçın 62. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Maçın 65. dakikasında sahneye çıkan Takuma Asano, durumu 1-1 yaptı.

SON DAKİKADA PENALTIYI ATTI, 3 PUANI GETİRDİ

Maçı bırakmayan Mallorca, son dakikalarda penaltı kazandı. Bir kez daha topun başına geçen Vedat Muriqi, 90+7. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.

LİGDE 7 GOLÜ VAR

30 yaşındaki Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, bu sezon 23 lig maçında 7 gol kaydetti. Mallorca'da Cyle Larin, Espanyol maçına yedek kulübesinde başladı ancak şans bulamadı.

HEDEF AVRUPA KUPALARI

Bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 40'a yükseltti ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Kümede kalma hesapları yapan Espanyol 28 puanla araya girdi. Milli aranın ardından Mallorca, Valencia'ya konuk olacak. Espanyol, Atletico Madrid'i ağırlayacak.