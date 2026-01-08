"Eşim izin vermiyor" diyerek açıkladı! Messi'nin bunu yapması yasak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

"Eşim izin vermiyor" diyerek açıkladı! Messi'nin bunu yapması yasak

"Eşim izin vermiyor" diyerek açıkladı! Messi\'nin bunu yapması yasak
08.01.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lionel Messi, eşi Antonela'nın evde oğullarıyla top oynamasına izin vermediğini söyledi. Messi, bu yasağın nedenini evde zarar görebilecek pahalı eşya ve mobilyalar olarak açıkladı.

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, özel hayatına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arjantinli yıldız, LUZU TV YouTube kanalına konuşurken ev yaşamıyla ilgili daha önce paylaşmadığı bir detay verdi.

"EVDE OĞULLARIMLA TOP OYNAMAMA İZİN VERMİYOR"

Messi, eşi Antonela'nın evde kendisi ve çocukları için bir kural koyduğunu belirterek, "Antonella, evde oğullarımla top oynamama izin vermiyor. Hayatın paradoksları işte, değil mi? Futboldan geçimimi sağlıyorum, ama evde top oynayamıyorum" dedi.

SEBEBİ ÇOK NET: PAHALI EŞYA VE MOBİLYALAR

Messi'nin aktardığına göre bu kuralın nedeni evde zarar görebilecek çok sayıda pahalı eşya ve mobilyanın bulunması. Arjantinli yıldız, futboldan zevk almaya devam etmesinin ve rekabetçi kalmasının nedenlerinden birinin de aile düzeni ve ev içindeki bu küçük kurallar olduğunu ifade etti.

Lionel Messi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Eşim izin vermiyor' diyerek açıkladı! Messi'nin bunu yapması yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    len bi git ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:47:09. #7.11#
SON DAKİKA: "Eşim izin vermiyor" diyerek açıkladı! Messi'nin bunu yapması yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.