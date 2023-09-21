Beşiktaş'ın rekor transferi 42 yaşında yeni takımına imza attı - Son Dakika

Beşiktaş'ın rekor transferi 42 yaşında yeni takımına imza attı

Son Güncelleme: 21.09.2023 17:29

Beşiktaş'tan 2011 yılında ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan Futbol Takımı'na transfer oldu.

Bir dönem Beşiktaş'a transferi büyük olay olan Tabata, 42 yaşında yeni sözleşmeye imza attı. Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, Al-Rayyan'a transfer oldu.

RESMEN İMZA ATTI

Deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili Al-Rayyan Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tabata" mesajı paylaşıldı. Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giymişti. Tabata, 2009 yılında Beşiktaş'a 8 milyon dolarlık rekor bedelle transfer olmuştu.

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Tabata geçen sezon Al-Sadd formasıyla 22 maça çıktı. 42 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan takımına transfer oldu
Kaynak: AA

Rodrigo Tabata, Beşiktaş, Futbol, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın rekor transferi 42 yaşında yeni takımına imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın rekor transferi 42 yaşında yeni takımına imza attı - Son Dakika
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