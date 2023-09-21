Beşiktaş'ın rekor transferi 42 yaşında yeni takımına imza attı

Bir dönem Beşiktaş'a transferi büyük olay olan Tabata, 42 yaşında yeni sözleşmeye imza attı. Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, Al-Rayyan'a transfer oldu.

RESMEN İMZA ATTI

Deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili Al-Rayyan Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tabata" mesajı paylaşıldı. Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giymişti. Tabata, 2009 yılında Beşiktaş'a 8 milyon dolarlık rekor bedelle transfer olmuştu.

8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Tabata geçen sezon Al-Sadd formasıyla 22 maça çıktı. 42 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.