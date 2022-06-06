Eski Beşiktaşlı futbolcudan Haaland'a tehdit! "Senin ayağını kıracağım" - Son Dakika
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Eski Beşiktaşlı futbolcudan Haaland'a tehdit! "Senin ayağını kıracağım"

06.06.2022 09:19

Norveç, İsveç'i 2-1 mağlup ederken takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Erling Haaland, maçtan sonra yaptığı açıklamada eski Beşiktaşlı stoper Milosevic'in kendisine karşı sert ifadeler kullandığını açıkladı. Norveçli golcü yaptığı açıklamada, maçın ilk dakikalarından itibaren Milosevic'in kendisine küfürler savurduğunu ve ayağını kırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Norveçli golcü Erling Haaland, Beşiktaş'ın eski İsveçli stoperi Alexander Milosevic ile ilgili konuştu. Milosevic'in maçın ilk dakikalarından itibaren kendisiyle iletişimde olduğunu belirtti.

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"AYAĞIMI KIRACAĞINI SÖYLEDİ"

Norveç'in İsveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Erling Haaland: "Milosevic daha maçın ilk dakikasında bana o...u dedi. Güldüm. Sonra ayağımı kıracağını söyledi. 1.5 dakika sonra gol attım. Sonra da golümü onun önünde kutladım" ifadelerini kullandı. Erling Haaland daha sonra, "Norveç için oynarken çok mutluyum, çok gururluyum. Gol attığım zaman ne kadar gururlandığımı gözlerimden okuyabilirsiniz. Harika bir his. Bu ülkeyi daha fazla mutlu etmek istiyorum. Çünkü, Norveçliler daha fazla mutluluğu hak ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Maçı sağ salim bitirmesi mucize! Eski Beşiktaşlıdan Haaland'a saha içinde görülmemiş tehdit
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Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı futbolcudan Haaland'a tehdit! 'Senin ayağını kıracağım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Beşiktaşlı futbolcudan Haaland'a tehdit! "Senin ayağını kıracağım" - Son Dakika
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