Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım - Son Dakika
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Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım

13.06.2022 14:35

Beşiktaş'ta top koşturduğu zamanlarda yaşadıklarını anlatan eski futbolcu Ekrem Dağ, "Hep şakalaşıyorduk bütün yabancı ve Türk oyuncularla, bazen parmak olayı da yapıyorduk. Sadece parmak değil, o şakaları herkes yapıyor erkekler arasında" dedi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Ekrem Dağ, siyah-beyazlılarda oynadığı dönemle ilgili anılarını anlatırken, takım arkadaşlarıyla şakalaştıklarını ve gol sevinçlerinde parmak attığını itiraf etti.

YILLAR SONRA "PARMAK" OLAYINI ANLATTI

Atakan Yurt'un YouTube kanalına konuk olan Ekrem Dağ, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde başından geçen anıları anlattı. Takım arkadaşlarıyla aralarındaki şakalaşmalardan da bahseden Dağ, Trabzonspor maçında Fabian Ernst ile aralarında geçen bir olayı anlattı.

"O ŞAKALARI HERKES YAPIYOR ERKEKLER ARASINDA"

Ekrem Dağ, şu ifadeleri kullandı: "Hep şakalaşıyorduk bütün yabancı ve Türk oyuncularla, bazen parmak olayı da yapıyorduk. Sadece parmak değil, o şakaları herkes yapıyor erkekler arasında. Ernst, Trabzonspor maçında bir gol attı galiba, ben de gittim orada parmak attım, diğer gün gazete manşetlerinde o parmak gözüküyordu. Acaba o parmak kimin diye?"

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Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım - Son Dakika
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