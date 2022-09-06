Elazığ'da ilk mahalli yarışların yapılmasına öncülük eden, eski Fırat Üniversitesi Rektörü ve Elazığ Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Temizer adına düzenlenen koşu Elazığ Hipodromu'nda yapıldı. 4 yaşlı Arap atlarına mahsus koşu, bin 600 metre kum pistte gerçekleşti. Mahmut Çelik'in yetiştirdiği ve Hikmet Çelik 'in sahibi olduğu Hasan In My Heart jokeyi İsa Akyavuz'la beyaz bayrak ayna yaparak koşuyu kazandı. Vedat Önder tarafından antrene edilen kır at, 11. startında 7. galibiyetine imza attı. Tabelanın ikinci basamağında Çaptuğ yer alırken, Sonatmaca üçüncü, Sonateş dördüncü, Hilvanlıoğlu da beşinci sırada koşuyu tamamladı.

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Prof. Dr. Mustafa Temizer Koşusu'nu 'Hasan In My Heart' kazandı - Son Dakika

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