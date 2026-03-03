Brezilyalı futbolcu Luiz Adriano'nun eşini öptüğü anlar sosyal medyada gündem olurken, Denilson'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Eski futbolcu, yaptığı esprili paylaşımla takipçilerini güldürdü.
Denilson, Luiz Adriano'nun eşini öptüğü görüntüler üzerine, " İncil'de komşunun karısına göz dikmeyeceksin diye yazıyor ama kardeşim…" sözleriyle esprili bir yanıt verdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Öte yandan Luiz Adriano'nun eşinin, Denilson'un eski eşi olması detayı yorumları daha da artırdı. İkilinin geçmişteki ilişkisi nedeniyle yapılan paylaşım, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)