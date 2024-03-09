Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya hayatını kaybetti

Fenerbahçe\'nin eski başkanı Tahsin Kaya hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Tahsin Kaya'nın, 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaya'nın Fenerbahçe'ye büyük emekleri olduğu belirtilirken, başkanlık döneminde takımın birçok başarı elde ettiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda Türkiye şampiyonu olduğu ve Süper Lig tarihinde en golcü takım olarak tarihe geçtiği hatırlatıldı. Tahsin Kaya'nın vefatı nedeniyle Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

09.03.2024 17:49  Güncelleme: 17:53
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Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Tahsin Kaya'nın, 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'mizin başkanlığını yapan, 3117 sicil numaralı yüksek divan kurulu üyemiz ve kulübümüze büyük emekleri olan Tahsin Kaya'nın vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle;

1986-1989 yılları arasında Fenerbahçemizin başkanlığını yapan, 3117 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz ve kulübümüze büyük emekleri olan Tahsin Kaya'nın vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

İş insanı olarak Türkiye ekonomisine büyük katkıları olmuş Tahsin Kaya, Fenerbahçemizde başkanlık yaptığı 3 yıllık döneminde sayısız başarılar kazanmıştır. Özellikle de 1988-89 sezonunda tarihi bir başarı yakalamıştır.

1988-89 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçemiz, o sezon 21. Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, kaydettiği 103 golle Süper Lig tarihinin en golcü takımı olarak tarihe geçti.

Tahsin Kaya'nın başkanlık döneminde Fenerbahçemiz, 1988-89 sezonunda Başbakanlık Kupası'nın da sahibi olmuştu.

Merhum Başkanımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

TAHSİN KAYA KİMDİR?

1937 yılında doğan Tahsin Kaya spor yöneticisi ve iş insanıdır. Kayalar Holding kurucularındandır ve 1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'ye başkanlık yapmıştır. Onun zamanında Fenerbahçe 1986-87 sezonunda 5., 1987-88 sezonunda 8. olmuştur. En dikkat çekicisi olan son sezonunda takım 103 gol atarak bir rekora imza atmış ve şampiyonluğa ulaşmıştır. Tahsin Kaya zamanında Branko Stankovic, Yılmaz Yücetürk, Birol Pekel, Pál Csernai ve Todor Veselinovic teknik direktörlük yapmıştır.

Tahsin Kaya, Fenerbahçe, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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