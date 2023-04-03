Eski Fenerbahçeli Baroni'den derbi mağlubiyeti sonrası futbolculara açık uyarı: Bu onurlu forma çok ağırdır - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli Baroni'den derbi mağlubiyeti sonrası futbolculara açık uyarı: Bu onurlu forma çok ağırdır

03.04.2023 11:07

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de 4-2 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrası çok sert bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı eski futbolcu, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın 10 kişiyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmesi büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, tarihi yenilgi sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"FORMA ÇOK AĞIRDIR, BİRAZ DAHA SAYGI LÜTFEN"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 4-2'lik mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli Baroni, derbi hezimeti sonrası futbolcuları açık açık uyardı: Bu onurlu forma çok ağırdır

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Fenerbahçe'de 200 resmi maça çıkan Cristian Baroni, sarı-lacivertli forma altında 29 gol ve 23 asistlik performansa imza attı. Eski futbolcu, Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadı.

Eski Fenerbahçeli Baroni, derbi hezimeti sonrası futbolcuları açık açık uyardı: Bu onurlu forma çok ağırdır
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Eski Fenerbahçeli Baroni, derbi hezimeti sonrası futbolcuları açık açık uyardı: Bu onurlu forma çok ağırdır Eski Fenerbahçeli Baroni, derbi hezimeti sonrası futbolcuları açık açık uyardı: Bu onurlu forma çok ağırdır Beşiktaş, Kadıköy'de 20. galibiyetini aldı Beşiktaş, Kadıköy'de 20. galibiyetini aldı

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Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Baroni'den derbi mağlubiyeti sonrası futbolculara açık uyarı: Bu onurlu forma çok ağırdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Baroni'den derbi mağlubiyeti sonrası futbolculara açık uyarı: Bu onurlu forma çok ağırdır - Son Dakika
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