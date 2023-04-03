Eski Fenerbahçeli Baroni'den derbi mağlubiyeti sonrası futbolculara açık uyarı: Bu onurlu forma çok ağırdır

Beşiktaş'ın 10 kişiyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmesi büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, tarihi yenilgi sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 4-2'lik mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de 200 resmi maça çıkan Cristian Baroni, sarı-lacivertli forma altında 29 gol ve 23 asistlik performansa imza attı. Eski futbolcu, Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadı.
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