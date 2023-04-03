Eski Fenerbahçeli Baroni'den derbi mağlubiyeti sonrası futbolculara açık uyarı: Bu onurlu forma çok ağırdır

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Beşiktaş'ın 10 kişiyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmesi büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, tarihi yenilgi sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"FORMA ÇOK AĞIRDIR, BİRAZ DAHA SAYGI LÜTFEN"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 4-2'lik mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Fenerbahçe'de 200 resmi maça çıkan Cristian Baroni, sarı-lacivertli forma altında 29 gol ve 23 asistlik performansa imza attı. Eski futbolcu, Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadı.