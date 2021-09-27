Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı

Fanatik'in haberin göre; Sezer Öztürk, nöbetçi savcılık tarafından tutuklandı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Şile'deki yol verme kavgasında Sezer Öztürk'ün silahından çıktığı iddia edilen kurşunlar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Görgü tanığı Sezer Öztürk'le ilgili, "Seslere geldik. 'Sizinle işim yok, siz karışmayın' dedi ve adama silahıyla çatır çatır sıktı" ifadesini verdi.

EĞLENCE MEKANINDA BIÇAKLANMIŞTI

2014 yılında Beşiktaş'ta forma giyerken Sezer Öztürk'ün ismi yine bir olaya karışmış bu kez bıçaklanan taraf olmuştu. Devre arası tatili için gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde eğlenmek için kuzeni ile dışarıya çıkan Sezer Öztürk, burada karıştığı kavgada kuzeni ile birlikte bıçaklanmıştı. Sezer Öztürk kavgayı hafif yaralı atlatmıştı