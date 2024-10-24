Eski FIFA hakemi Göçek Tekirdağ Muratlı'da - Son Dakika
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Eski FIFA hakemi Göçek Tekirdağ Muratlı'da

Eski FIFA hakemi Göçek Tekirdağ Muratlı\'da

FIFA kokartlı eski hakem Hüseyin Göçek, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde okul ziyaretleri gerçekleştirerek, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle söyleşi yapıp, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

24.10.2024 23:34
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FIFA kokartlı eski hakem Hüseyin Göçek, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde okul ziyaretleri gerçekleştirerek, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle söyleşi yapıp, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Muratlı ilçesindeki okullarda Kariyer Günleri çerçevesinde mesleğinde başarılı olmuş duayen isimler, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Son olarak TFF'nin FIFA kokartlı hakemlerinden Hüseyin Göçek, Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Söyleşi öncesi okulda düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasının şampiyon takımına ödülünü takdim eden Göçek, genç sporcularla resim çektirerek; Türk futboluna hizmet etmenin kendisi adına çok önemli olduğunu ifade etti.

Söyleşi etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu. Göçek, öğrencilere hakemlikle ilgili tavsiyelerde bulunduktan sonra öğrencilerin sorularını da cevapladı. Etkinlik sonunda Öğretmen Hulusi Tatar, Göçek'in isminin yazılı olduğu hediyeyi kendisine takdim etti. Hakem Hüseyin Göçek de görevli idareci ve öğretmenlere profesyonel maçlarda kullandığı sarı ve kırmızı kartları imzalayarak hediye etti.

Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden eski klasman hakemi Gürcan Çalışkan ve Muratlı hakemlerinden Cüneyt Gülşen'in de Göçek'e eşlik ettiği etkinlikler kapsamında, Aşağısevindikli Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu da ziyaret edildi. Hüseyin Göçek, buradaki küçük öğrencilerle fotoğraf çektirip, imza dağıttı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • Fevzi Kocakulak:
    Fb senden az çekmedi Ayrıca Yunus Yıldırım Ve Bülent Yıldırım sizden çok çekti 0 0 Yanıtla
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