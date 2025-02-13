Eski Futbolcu Fethi Heper Vefat Etti

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Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi, A Milli Futbol Takımı'nın ve Eskişehir spor'un eski oyuncusu Fethi Heper vefat etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fethi Heper'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Eskişehirspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Fethi Heper'in vefatı nedeniyle 13, 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. - İSTANBUL