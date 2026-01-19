Eski futbolcu Ümit Karan\'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu.

ÜMİT KARAN'IN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Karan'ın hem kanında hem de saçında 'kokain' maddesinin pozitif çıktığı öğrenildi.

MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Ümit Karan için "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Ümit Karan ile birlikte gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.