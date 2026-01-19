Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Eski futbolcu Ümit Karan\'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
19.01.2026 17:28
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ümit Karan'ın hem kanında hem de idrarında uyuşturucu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu.

ÜMİT KARAN'IN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Karan'ın hem kanında hem de saçında 'kokain' maddesinin pozitif çıktığı öğrenildi.

MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Ümit Karan için "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Ümit Karan ile birlikte gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da gözaltına alındı. Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Şüpheli Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Yav günden değiştireceğim ayağına insanların hayatına müdahale etmeyi bırakın işte. Yek sorunumuz sanki kokain içenler. Bu ülkenin daha önemli sorunları var. Mesela ekonomi, mesela eğitim 27 26 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    Fenerbahçeye laf eden gsliler bu duruma ne yorum yapacak yoksa sonları yurt dışına kaçan eski futbolcuları veya içeri giren eski yöneticileri veya nerede oldukları belli olmayan interpolden aranan kaçak üyeleri gibi mi olacak bu kaçıncı durum ve haber neden her taşın altından gsliler çıkıyor... 16 19 Yanıtla
    Ali Arat Ali Arat:
    sen seninkilere bak brader. üç faul olur mu ? 0 0
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Sadettini niye tutuklamadılar? kanun ona farklımı işliyor acaba… 9 8 Yanıtla
    Ali Arat Ali Arat:
    mülk adaletin temeli. 0 0
  • Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Demek mi daha bikacgun once yapmis alem 1 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    ülkedeki uyuşturucu baronlarına ne işlem yapacaksınız malum herkesin ismini zikrettiği siyasi ayağıda var onlar nerde 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.