Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!

Samsunspor'un efsane futbolcusu Celil Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. Sağır, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da da forma giymişti.
Toplamda 12 sezon Samsunspor forması giyen Celil Sağır, Fenerbahçe ve A Milli takımda da görev almıştı. Eski futbolcu bugün Samsun'da kalp krizi geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran futbolcu daha sonra anjio oldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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