Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor! - Son Dakika
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Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!

05.06.2022 17:21
Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!

Bir dönem Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da top koşturan Celil Sağır, kalp krizi geçirdi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Samsunspor'un efsane futbolcusu Celil Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. Sağır, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da da forma giymişti.

Samsunspor'un efsane futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

CELİL SAĞIR'INSAĞLIK DURUMU İYİ

Toplamda 12 sezon Samsunspor forması giyen Celil Sağır, Fenerbahçe ve A Milli takımda da görev almıştı. Eski futbolcu bugün Samsun'da kalp krizi geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran futbolcu daha sonra anjio oldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor! - Son Dakika


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