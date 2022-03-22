Eski Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, vefatının 12. yılında unutulmadı - Son Dakika
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Eski Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, vefatının 12. yılında unutulmadı

22.03.2022 11:47
Eski Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, vefatının 12. yılında unutulmadı

Adı "saygı, dostluk, centilmenlik" kavramlarıyla özdeşleşen Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın, vefatının 12. yılında anılıyor.

Adı "saygı, dostluk, centilmenlik" kavramlarıyla özdeşleşen Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın, vefatının 12. yılında anılıyor.

Bursa'da 23 Ocak 1943'te dünyaya gelen Özhan Canaydın, 22 Mart 2010 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray Lisesi'nde devam eden eğitim hayatı boyunca sporla ve özellikle basketbolla uğraşan Canaydın, Galatasaray Spor Kulübünün yıldız, genç ve A takımlarında basketbol oynadı, 1962 yılında Genç Milli Takım'la Avrupa Gençler Şampiyonası'na katıldı. Özhan Canaydın, 1963 senesinde Türkiye şampiyonu olan Galatasaray Basketbol Takımı'nın da kadrosunda yer aldı.

Galatasaray Spor Kulübüne 1957 yılında 155 sicil numarasıyla üye olan Özhan Canaydın, bu dönemde 14 yaşındaydı ve kulübün en küçük üyesiydi. 1964 yılında profesyonel basketbolu bırakan ve aile mesleği olan tekstil işine giren Canaydın, dokuma, örgü ve konfeksiyon alanlarında faaliyet gösterdi.

Kulüple ilişkisi hiç kopmayan ve her zaman camianın içinde yer alan Özhan Canaydın, Ali Tanrıyar, Alp Yalman ve Faruk Süren'in başkanlık dönemlerinde yönetim kurullarında yer alıp, çeşitli görevlerde bulundu.

Mart 2002 genel kurulunda yönetime talip olan Özhan Canaydın, bu seçimi kazanarak Galatasaray Spor Kulübünün 33. başkanı olmayı başardı. Mart 2004 ve Mart 2006 seçimlerinde de koltuğunu koruyan Özhan Canaydın, üç dönem üst üste başkanlık yaptı.

13 Aralık 2007 tarihinde en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Özhan Canaydın, Aslantepe'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin temelini attı.

Canaydın, 7 Aralık 2005- 14 Mart 2008 tarihlerinde Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığını da yürüttü.

Özhan Canaydın, 1965 yılında Asuman Canaydın ile evlendi ve çift Murat ile Zeynep isimli iki çocuk sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, vefatının 12. yılında unutulmadı - Son Dakika


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