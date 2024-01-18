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Eski Galatasaraylı Basketbolcu Dejan Milojevic Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı Basketbolcu Dejan Milojevic Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, bir restoranda yemek yediği sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Golden State Warriors'ta yardımcı antrenörlük yapan Milojevic'in ani vefatı, basketbol camiasında büyük üzüntü yarattı. Galatasaray ve Golden State Warriors, Milojevic'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Eski Galatasaraylı Basketbolcu Dejan Milojevic Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
18.01.2024 - 00:33,  Güncelleme: 00:35
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Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Golden State Warriors'ta 2021'den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan, 1977 doğumlu eski basketbolcu Milojevic, bir restoranda yemek yediği sırada fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Golden State Warriors'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan başsağlığı paylaşımı

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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