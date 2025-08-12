Eski Galatasaraylı Bilal Kısa\'dan sürpriz imza

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray başta olmak üzere birçok farklı takımda forma giyen Bilal Kısa, teknik direktörlük kariyerinde sürpriz bir takıma imza attı.

MENEMEN FK'NIN BAŞINA GEÇTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa'nın getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde A Milli takım formamızı da terleten ve son olarak Eyüpspor'da antrenör olarak görev alan Bilal Kısa'ya camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.