Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı

Sürekli insani yardımların içinde yer alan Galatasaray 'ın eski forveti Bafetimbi Gomis , yine yüreklere dokundu. Al Hilal 'ın, Al-Hazem ile 1-1 berabere kaldığı maçta tek golü atan Fransız forvet, anlamlı bir sevinç yaşadı.

Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim