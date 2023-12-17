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Eski hakem Özcan Gürkaynak vefat etti - Son Dakika
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Eski hakem Özcan Gürkaynak vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan eski hakemlerden Özcan Gürkaynak'ın vefat ettiği açıklandı. Gürkaynak'ın cenazesi yarın Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Eski hakem Özcan Gürkaynak vefat etti
17.12.2023 - 13:41,
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Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan eski hakemlerden Özcan Gürkaynak, vefat etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, eski hakem olan ve bir dönem TFF Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulunda görev yapan Gürkaynak'ın cenazesi, yarın Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Federasyon açıklamasında, Gürkaynak'ın vefatı nedeniyle ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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