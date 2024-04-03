Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales Madrid'e dönüş yaptıktan sonra gözaltına alındı

İspanya'nın başkenti Madrid'e yurt dışından dönüş yaptıktan sonra havalimanında gözaltına alınan eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İspanya haber ajansı EFE'nin güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Dominik Cumhuriyeti'nden dönüşünde Madrid Adolfo Suarez-Barajas Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alınan Rubiales'in, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili olarak Jandarma Merkez Operasyon Birimi'nin (UCO) havalimanındaki ofisine götürüldüğü ifade edildi.
UCO tarafından kimlik tespitinin ardından ifadesi alınan Rubiales'in cep telefonlarına el konulduğu ve daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı. Rubiales'in önümüzdeki günlerde, hakkındaki soruşturmayı yürüten mahkeme tarafından ifade vermeye çağırılması bekleniyor.
RFEF'de 2018-2023 yılları arasında başkan olarak görev yapan Rubiales, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının başladığı 20 Mart tarihinde özel işleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmişti.
Hakkındaki iddialardan sonra 6 Nisan'da İspanya'ya döneceğini açıklayan ve suçsuz olduğunu savunarak İspanyol yargısından kaçmayacağını söyleyen Rubiales, dönüş tarihi erkene çekerek bugün Madrid'e gelmişti.
Madrid'in Mahadahonda ilçesindeki 4 Nolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başlattığı soruşturma kapsamında Rubiales, 2020-2022 yılları arası başta olmak üzere başkan olduğu dönemde RFEF ile bağlantılı bazı sözleşmelerde bir inşaat firmasından 3,8 milyon avro temin etmek ve diğer işlerden de toplamda 530 bin avro olduğu tahmin edilen komisyon almakla suçlanıyor.
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