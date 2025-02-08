Eski Kaleci Antrenörüne Hakaretten Para Cezası - Son Dakika
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Eski Kaleci Antrenörüne Hakaretten Para Cezası

Eski Kaleci Antrenörüne Hakaretten Para Cezası

Bucak Belediye Oğuzhanspor'un eski kaleci antrenörü Ömer Çağlayan, hakem Alper Oran'a hakaret ettiği gerekçesiyle 354 gün karşılığı 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.

08.02.2025 11:38  Güncelleme: 11:39
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BURDUR'da maç sonunda hakem Alper Oran'a hakaret ettiği için yargılanan Bucak Belediye Oğuzhanspor'un eski kaleci antrenörü Ömer Çağlayan'a mahkemece 354 gün karşılığı 10 bin 620 lira adli para cezası verildi.

Burdur 1'inci Amatör Küme'de 21 Nisan tarihinde Bucak İlçe Stadyumu'nda oynanan Bucak Belediye Oğuzhanspor, Burdurspor karşılaşmasının sonunda Bucak temsilcisinin eski kaleci antrenörü Ömer Çağlayan, hakem Alper Oran'a hakaret etti. Oran'ın şikayeti üzerine Ömer Çağlayan hakkında Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu görevlisine karşı alenen hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Bucak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Ömer Çağlayan'ın hakaret suçundan 354 gün karşılığı 10 bin 620 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli sicil kayıtları itibariyle önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, olay sebebiyle meydana gelmiş somut bir zararın bulunmaması, sanığın kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle sanık hakkında belirlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ömer Çağlayan, 3-sayfa, Hukuk, Bucak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Kaleci Antrenörüne Hakaretten Para Cezası - Son Dakika

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