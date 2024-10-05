Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu - Son Dakika
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Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu

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Sergen Yalçın, eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile eğlence çıkışı görüntülendi. Sergen Yalçın, görüntülenmek istemeyerek soruları yanıtsız bıraktı ve başka bir arkadaşının aracına bindi.

05.10.2024 15:21  Güncelleme: 15:28
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Eğlence çıkışı eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile görüntülenmek istemeyen Sergen Yalçın, başka bir arkadaşının aracına bindi. O esnada kapıda bekleyen Sezer Çakır ise "Sergen, Sergen" diye bağırmasına rağmen istediği karşılığı alamadı. İkilinin garip halleri magazin muhabirleri tarafından anbean görüntülendi.

Oktay Derelioğlu\'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın\'la yakalanınca olanlar oldu

Oktay Derelioğlu, Sergen Yalçın, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Türk Ak:
    Ah be para VAH BE PARA KADINLARIN DİNİ İMANI PARA 55 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Nasılsa aynı eve gidiyorlar. Yazık iki araç birden benzin yakıyor. 38 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    para insanları şımartiyor malesef 28 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Avrupa'dakiler gibi kim kime dumdumaa para ağaları 20 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    rahat ol hocam çekinme 13 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hocam tam ceza alanına girmiş şu an top çeviriyor her an gol olabilir.))) 8 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Olmuyor böyle eş değiştirme 5 0 Yanıtla
  • murat atmaca:
    şimdi aliorsun görüşüyorsun boy boy resim var video var ,,ama kamera görünce ,,,fiss ,,abi görüşüyor san görüşüyorsundur ne buu 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Evet taraftarlar zenginler kulüplere yardım etsin kombine bilet alsın Futbolcular kulüp yöneticileri hayır severlerin diyelimde milletin zoruna gitmesin paralarıni nasıl yiyeceğini iyi biliyor 2 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    nevar bunda bizim burda kedi köpeklerde tuttuğunu ....... 1 0 Yanıtla
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