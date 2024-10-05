Oktay Derelioğlu\'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın\'la yakalanınca olanlar oldu

Spor

Şahan Gökbakar\'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil

Eğlence çıkışı eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile görüntülenmek istemeyen Sergen Yalçın, başka bir arkadaşının aracına bindi. O esnada kapıda bekleyen Sezer Çakır ise "Sergen, Sergen" diye bağırmasına rağmen istediği karşılığı alamadı. İkilinin garip halleri magazin muhabirleri tarafından anbean görüntülendi.