Eğlence çıkışı eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile görüntülenmek istemeyen Sergen Yalçın, başka bir arkadaşının aracına bindi. O esnada kapıda bekleyen Sezer Çakır ise "Sergen, Sergen" diye bağırmasına rağmen istediği karşılığı alamadı. İkilinin garip halleri magazin muhabirleri tarafından anbean görüntülendi.
Son Dakika › Spor › Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu - Son Dakika
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