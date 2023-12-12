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Eski MHK Genel Sekreteri Kunak: Hakem Halil Umut Meler 'Bu iş bitti, benden bu kadar' dedi - Son Dakika
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Eski MHK Genel Sekreteri Kunak: Hakem Halil Umut Meler 'Bu iş bitti, benden bu kadar' dedi

Hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğraması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını belirten eski MHK Genel Sekreteri Ali Kunak, ''Meler çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, 'İzmir'e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver' şeklinde sakinleştirmeye çalıştık'' diye konuştu.

12.12.2023 - 08:43,  Güncelleme: 08:47
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

"HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKMA KARARI ALDI"

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'le görüştüğünü belirten Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Kunak, Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.

Eski MHK Genel Sekreteri Kunak: Hakem Halil Umut Meler 'Bu iş bitti, benden bu kadar' dedi

"BU İŞ BİTTİ, BENDEN BU KADAR"

Kunak, "Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, 'İzmir'e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver' şeklinde sakinleştirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Eski MHK Genel Sekreteri Kunak: Hakem Halil Umut Meler 'Bu iş bitti, benden bu kadar' dedi

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğu, önemli bir hayati tehlikesinin olmadığı ve kafa travması olması nedeniyle takip edileceği belirtildi.

Eski MHK Genel Sekreteri Kunak: Hakem Halil Umut Meler \'Bu iş bitti, benden bu kadar\' dedi
YORUMLAR (4)
  • Davut Kara: Yapılan olay çirkin bir durum. Hakemliği bırakma konusunda tabi ki bırakabilirsiniz. Bu ülkede her gün birileri işi bırakıyor. Yani doğal bir durum. İşi bırakmanızda genç olan arkadaşlara da yer açılmış olur. Yanıtla 0 0
  • Ali Salman: Her şerde bı hayır vardır zaten yapamiyodunuz hakemligi Yanıtla 24 31
  • kenan mutlu: YOK VALLAHİ BU ÜLKEDE OYNANAN FUTBOL FALAN DEĞİL ÇAMUR VE BATAKLIK. YÖNETİCİLER MAFYA,FUTBOLCULAR AĞA OLMUŞ,TARAFTARLAR TETİKÇİ ZATEN,OYNANMASIN FUTBOL DENEN ŞEY Yanıtla 132 6
  • Serkan Basar: bırakma hocam bu çobanlara hakemlik yapma ama yurt dışında çalış Yanıtla 83 12

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Son Dakika Spor Eski MHK Genel Sekreteri Kunak: Hakem Halil Umut Meler 'Bu iş bitti, benden bu kadar' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski MHK Genel Sekreteri Kunak: Hakem Halil Umut Meler 'Bu iş bitti, benden bu kadar' dedi - Son Dakika
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