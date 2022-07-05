Eski milli futbolcu, Kastamonu'da futbol okulu açtı

Eski milli futbolcu Ali Rıza Salcı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde futbol okulu açtı.

Erzurumspor, Kayserispor ve Amager Boldklup ile Fremad Amager formalarıyla ter döken eski milli futbolcu Ali Rıza Salcı, Kastamonu'da kendi adıyla kurduğu futbol okulunda deneyimini çocuklara aktaracak. Meslek hayatını antrenör olarak devam ettiren 51 yaşındaki deneyimli oyuncu Ali Rıza Salcı, memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesine gelerek burada futbol okulu açma kararı aldı. Başvuruların alınmaya başladığı ve 6-14 yaş grubu çocukların başvurabildiği futbol okulu, yoğun talep görüyor.

Futbol okulu açma kararını İstanbul'da aldığını belirten Rıza Salcı, "Bu okulun hikayesinin başlangıcı oldu. İyi bir ortam kurdum, çocuklar çok mutlu oldu. Cide'de inanılmaz genç yetenekler olabiliyor. Şu anda da iyi yeteneklerin olduğunu görebiliyorsunuz. Proje hep aklımda vardı fırsatı bulduğum da hemen hayata geçirdim. İnandığım bir projeydi" dedi.

Ön kayıtların heyecan verici olduğunu aktaran Salcı, çok özenli bir şekilde çalışacağını dile getirerek, "Herkesle tek tek ilgilenmeye çalışacağım. Elit bir kadro kurup, turnuvalara katılmak, başarılı futbolcular çıkarıp, kupalar kazanmak istiyoruz. Öncellikli amacımız yetenekli oyuncuları keşfedip sonrasında da Türk futboluna futbolcu kazandırmak istiyorum" diye konuştu. - KASTAMONU