Eski Milli Güreşçi Hüseyin Gezer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eski Milli Güreşçi Hüseyin Gezer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milli Güreşçi Hüseyin Gezer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden eski milli güreşçi Hüseyin Gezer (47), ebediyete uğurlandı. Gezer, Türkiye'yi temsil ettiği dönemde birçok başarı elde etmişti.

08.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden eski milli güreşçi Hüseyin Gezer (47), ebediyete uğurlandı.

1992-1998 yılları arasında serbest stil Genç Milli Güreş Takımında 50 defa ay-yıldızlı mayoyu giyerek Türkiye'yi temsil eden ve 1997 yılında Gençler Avrupa üçüncüsü olan Hüseyin Gezer, bir süredir Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Gezer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Gezer'in cenazesi, Çayırova Türkan Göktürk Camii'nde bugün kılınan namazın ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu cenazeye çelenk gönderirken, Çayırova Belediye Başkan Vekili Sadettin Arıboğa, Hüseyin Gezer'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, Türkiye, Kocaeli, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Milli Güreşçi Hüseyin Gezer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerinde çalışılıyor Farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerinde çalışılıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:25:35. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Milli Güreşçi Hüseyin Gezer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement