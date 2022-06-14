Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi! - Son Dakika
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Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!

14.06.2022 11:00

NBA'in yıldızlarından Lebron James ile Cleveland Cavaliers'da takım arkadaşlığı yapmış olan Delonte West'in dilencilik yaptığı öne sürüldü. Kameralara yansıyan görüntüsü gündem oldu.

Bir zamanlar NBA'de forma giyen Delonte West'in dilencilik yaptığı öne sürüldü. Uzun yıllardır madde bağımlılığı ve psikolojik problemlerle uğraşan 38 yaşındaki eski basketbolcunun kameralara kaydedilen görüntüsü olay oldu. Nypost'da yer alan habere göre, daha önce de akıl sağlığıyla ilgili problemler yaşayan West'e, eski kulübü Dallas'ın sahibi Marc Cuban tedavi alması yönünde destek olmuştu.

Nereden nereye! Lebron James'in eski takım arkadaşının dilencilik yaparken görüntülendiği öne sürüldü

CAVALİERS'DA OYNADI

Süper yıldız Lebron James ile yükselişe geçen Cavaliers'ın formasını da giyen West, Dallas ve Celtics gibi iddialı takımlarda da boy gösterdi.

Nereden nereye! Lebron James'in eski takım arkadaşının dilencilik yaparken görüntülendiği öne sürüldü
Nereden nereye! Lebron James'in eski takım arkadaşının dilencilik yaparken görüntülendiği öne sürüldü
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Lebron James, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi! - Son Dakika


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